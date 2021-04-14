魚貝類海產或受污染 專家促做好食品監測

香港魚類學會會長莊棣華對本報說，若大量含放射性物質的核廢水傾注大海，海洋不可化解，會由海洋生物吸收，因此魚貝類海產亦會受污染。當人類食用有關海產後，亦有機會吸收有關污染物。就此，他認為必須依賴各地政府做好食物品質監測，以防無良商人乘機銷售劣質海鮮。



網傳太平洋的水流「黑潮」會把輻射水帶往美國西岸，再沿北赤道洋流回到台灣。綠色和平項目主任伍漢林批評，日本當局仍未公開核廢水含有甚麼放射性物質及其濃度，若日後污水流入海洋，海洋生物進食了受污染的食物後，整條食物鏈亦隨之受影響。對於日本水產及漁農業或受污染，他對有關情況表示擔憂，「究竟海水入面含放射性物質的濃度，會低過一部電話釋放的輻射，抑或會高到可能引致癌症，o依家係未知之數。」



