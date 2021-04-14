網傳太平洋的水流「黑潮」會把輻射水帶往美國西岸，再沿北赤道洋流回到台灣。綠色和平項目主任伍漢林批評，日本當局仍未公開核廢水含有甚麼放射性物質及其濃度，若日後污水流入海洋，海洋生物進食了受污染的食物後，整條食物鏈亦隨之受影響。對於日本水產及漁農業或受污染，他對有關情況表示擔憂，「究竟海水入面含放射性物質的濃度，會低過一部電話釋放的輻射，抑或會高到可能引致癌症，o依家係未知之數。」
魚貝類海產或受污染 專家促做好食品監測
網傳太平洋的水流「黑潮」會把輻射水帶往美國西岸，再沿北赤道洋流回到台灣。綠色和平項目主任伍漢林批評，日本當局仍未公開核廢水含有甚麼放射性物質及其濃度，若日後污水流入海洋，海洋生物進食了受污染的食物後，整條食物鏈亦隨之受影響。對於日本水產及漁農業或受污染，他對有關情況表示擔憂，「究竟海水入面含放射性物質的濃度，會低過一部電話釋放的輻射，抑或會高到可能引致癌症，o依家係未知之數。」
從研發到商業化——口服藥物成新冠缺口
新冠疫情目前導致逾1.27億人感染，死亡人數逾278萬，為全球社會和經濟帶來巨大影響。各國現在積極研發，大量採購新冠疫苗，並採用物理防護，隔離防疫等措施，但是到現時為止，仍未研發出有效的口服治療新冠藥物。 據多項研究報告顯示，新冠成年女性患者重症率42%，男性則為58%，兩者存在顯著差異，而在14歲以下兒童重症率極低。同時癌症患者在新冠感染中更易惡化，但正在接受雄激素剝奪治療（ADT）的癌症患者，有一定保護作用。接受ADT治療前列腺癌患者感染新冠病毒風險降低75.2%。此外，脫髮比不脫髮患者更易惡化，但正在接受雄激素性脫髮（AGA）治療的患者有一定保護作用。 由此引發雄激素...
2021-04-14
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台外交部：蓬佩奧今年訪台機率高
中美角力持續，台灣再成焦點。這次更是美國前國務卿和現任國務卿一同就台灣問題開腔。前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一在社交網站大肆「抽水」，於twitter及facebook上載一邊玩國際象棋、一邊食台灣鳳梨乾的照片，還發文說「以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨，將軍」。（見圖） 現任國務卿布林肯就批中方疫情資訊不透明及對台海局勢表示關注。 台灣外交部政務田中光表示，蓬佩奧今年訪問台灣的機率大。台灣的外交部也表態歡迎。現任美國國務卿布林肯就在受訪時批評，中方在疫情爆發初期的資訊未透明公開，令病毒失控影響全球。
2021-04-13
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黑人青年遭美警槍殺多地爆騷亂 明尼阿波利斯市實施宵禁
美國明尼阿波利斯市郊發生警員槍殺黑人青年一事，觸發多地大規模暴動及騷亂之後，當局宣佈該市及周邊地區頒佈緊急狀態令，並於周一晚實施宵禁。警方公佈，開槍警員原來只是想用電槍制服該名黑人青年，但拔錯了實彈警槍及開火，釀成悲劇。 明尼阿波利斯市長弗雷說：「我宣佈明尼阿波利斯進入緊急狀態，今天（周一）晚上七時起實施宵禁，直至明天（周二）早上六時。」 除明尼阿波利斯外，鄰近聖保羅市及周圍的社區包括亨內平縣同樣宵禁。被殺的二十歲黑人青年賴特周日在布魯克林中心區街上被警察截查，繼而被槍殺，出事地點就是隸屬亨內平縣。明尼阿波利斯是明尼蘇達州最大城市。黑人弗洛伊德去年五月在街上被白人警員肖萬跪...
2021-04-14
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飽覽翠綠山巒 名門深淺色調清新雅廳
東半山豪宅名門，興建於大坑徑之上，環境清幽寧靜，今次為大家推介屋苑的3房1套房，實用面積逾1500方呎，開門即可見全落地大玻璃，將翠綠山巒收入眼底。 名門由4座組成，樓齡僅15年，提供376個...
2021-04-14
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強生疫苗煞停 Novavax曾升14% 資金回流科技股 標指再創新高
美國暫停接種強生疫苗，市場憂慮疫情擴散，杜指早段下挫，資金流向科技股，刺激納指上升。杜指早段曾跌177點，至33567點；標普500指數高見4134點，再創紀錄新高；納指則再度逼近一萬四水平，高見13...
2021-04-14
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紅軍難望翻身 「皇」金中場擋路
皇家馬德里主席佩雷斯周一在無對手之下正式連任四年，據報已對未來計劃定下明確方向。同時，他一手組成的黃金中場莫迪歷、卻奧斯和卡斯米路攻守兼備，先領軍歐聯八強首回合作東3:1挫利物浦，再於西甲國家打吡主場2:1贏巴塞隆拿，今晚次回合作客有力率隊雙殺紅軍，強勢迎接光明前途，客勝放心捧。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播) 佩雷斯周一正式宣布第五度連任，除了做好啟後的準備，皇馬今晚歐聯八強次回合亦有承先之力，全因他在一二至一四年間一手簽入的中場鐵三角莫迪歷、卻奧斯和卡斯米路正值大勇。 延續「佩雷斯路線」 莫迪歷和卡斯米路一攻一守...
2021-04-14
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【MALL樂哥】夏日購物開心又有賞 去ELEMENTS圓方啦
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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2021-04-14
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社論——與澳門建「小氣泡」 激活兩地旅業
澳門疫情一早「清零」，抗疫工作表現優異，但國際疫情反覆，當地旅遊業始終未能恢復。澳門特首賀一誠表示，已經與港府溝通，當香港連續十四日零確診，就可以商討簡化兩地通關安排，此說為港澳兩地人流通行帶來一絲曙光，但要本港十四日零病例，似乎較難實現，只要嚴格執行防疫措施，即使不清零，其實兩地亦具備通關的條件。 澳門早已和內地通關，每天接待一定數額的內地旅客，但香港也是當地旅遊業和手信業的主要客源，港澳兩地不通關，澳門的旅遊業和手信業就不能完全復甦。澳門政府開出本港十四日零確診的條件，有其合理性，但隨著本港持續推行疫苗接種計劃，加上疫情放緩，即使每天出現零星病例，其實對澳門的影響不大，...
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頭號目標——桃花旺放心捧場
第三場四班一二○○米。「桃花旺」此匹紐西蘭馬雖然已快轉七歲，但因為早年有腳傷，延至上季才初次上陣，所以實際出賽次數才剛滿十仗，完全不用擔心是否已用盡此問題。而另一方面，亦因為曾有嚴重傷患，難得仍可踏上...
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