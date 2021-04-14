煽惑他人投白票或廢票亦屬犯法

《完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》列明，任何人藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為，一經定罪，最高判三年監禁。其中「公開活動」是指向公眾作出任何形式的通訊、由公眾可觀察得到一些行徑，及向公眾傳播任何材料等。律政司司長鄭若驊指如在屋外掛條文煽惑投白票或廢票等亦屬犯法。



政制及內地事務局局長曾國衞表示，發現有人嘗試煽惑他人投白票或廢票，故修例規管以確保選舉不被操縱。特首林鄭月娥指未來的選舉毋須與過往投票率比較，形容即使投票率高，亦不代表選舉成功或公平。政府亦會賦權票站主任，在投票日為七十歲以上人士、孕婦及不便排隊者設立「關愛隊」，讓他們優先領取選票。



