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東周投資會 (2021-04-14)

日報新聞 > 港聞

美股中段跌124點

2021-04-14 列印
　　美國勒停接種強生疫苗，市場憂慮疫情擴散，杜指中段報三三六二○點，跌一百二十四點；納指則報一三九二八點，升七十八點。滙控美國預託證券價格見四十五點五四港元，跌零點四六港元；騰訊則見六百二十一點七七港元，升十三點七七港元。

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