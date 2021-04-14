港倘14日零確診 賀一誠：商簡化通關

澳門行政長官賀一誠表示，已與香港政府溝通聯繫，當香港疫情受控時，如連續十四日零確診，就可以進一步商討簡化兩地通關措施。他指香港是澳門旅遊業和手信業的主要客源地，若兩地恢復正常往來，有利澳門的旅遊業和手信業復甦。



賀一誠又透露，正與中央商討疫苗互認機制，期望可在廣東省試行，相信如獲中央批准建立有關機制，可減低往來的市民每星期進行核酸檢測的成本；中央亦答應只要恢復跨境簽證或辦理內地旅客團政策，澳門會是第一個考慮的城市。



