港單日增13確診 三本地感染為一家人

本港新增十三宗新冠肺炎確診個案，三宗屬本地感染，當中一人源頭不明。三名本地患者為一家人，曾同住深井麗都花園二座。政府昨晚圍封麗都花園第二座，居民須做強制檢測。



最早發病的五十五歲主婦本月三日到屯門曾咀靈灰安置所拜山，其後到訪屯門時代廣場及屯門市廣場，翌日開始咳嗽。患者潛伏期和傳染期內亦曾到荃灣楊屋道街市外的攤檔買餸。



該染疫主婦的兩位確診家人，曾在麗都花園、尖沙咀友聯大廈及牛池灣嘉峰臺居住，並在中環豐盛創建大廈及長沙灣香港中心二十九樓上班。其中一名病人亦曾於本月四日到將軍澳華人永遠墳場掃墓。



十宗輸入個案方面，有八宗帶有N501Y變種病毒株。此外，再多一名確診者不治，本港累計二百零八名新冠病人離世。



