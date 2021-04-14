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外賣意粉藏老鼠頭 食環將採檢控行動

2021-04-14 列印
外賣意粉藏老鼠頭 食環將採檢控行動
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　　有網民近日發帖文指，本月一日到連鎖意式餐廳薩莉亞青衣長發分店用膳期間，一名男子衝入餐廳怒斥在剛購買的外賣意粉中，發現黑色不明動物頭部（見下圖）。食環署接報後，派員取走食物樣本檢驗。署方昨日向傳媒證實，有關異物屬於鼠科類的部份頭部，如有足夠證據證明該食肆違反相關衞生條例，會考慮向有關人士採取檢控行動。

　　薩莉亞本月初曾表示，公司極度關注事件，正密切配合食環署進行調查工作。

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