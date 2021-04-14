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郭榮鏗提出退黨申請 感謝公民黨栽培

2021-04-14 列印
郭榮鏗提出退黨申請 感謝公民黨栽培
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　　去年十一月被禠奪立法會議員資格後，退出政壇的公民黨郭榮鏗（見圖），與家人先後離開香港，前往加拿大定居，他早前透露正尋求取回加拿大公民身份。郭榮鏗昨晚在社交平台發表聲明，稱已正式向公民黨提出退黨申請，又表示為公民黨帶來的不便致歉。

　　郭榮鏗在聲明中感謝公民黨過去的栽培，讓他有機會服務香港市民，以及捍衛香港的核心價值。立法會二○一九至二○年度內務委員會，郭榮鏗主持多次會議均未能選出主席；有傳媒引述消息指，警方就內會選主席風波對郭榮鏗展開調查。

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