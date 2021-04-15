﻿導遊須打針或檢測 市民用安心出行 本地遊快復辦 報團料熱烈

國際旅遊不知何日恢復，本地遊亦已停頓四個多月，旅遊業渴望在第四波疫情放緩下，重啟本地遊。港府對此開綠燈，預告會在短期內放行，只要導遊、旅巴司機等帶隊人員接種疫苗或檢測，即可開團，而參加市民毋須強制打針或檢測，但要安裝「安心出行」，記錄行蹤。有旅遊業認為，新安排可以接受。有旅行社開始接受預訂四月底和五月的本地遊團，料一旦成事，公眾反應會熱烈，估計周末每天會有逾百團出發。



受疫情打擊，本地遊自去年十二月初起暫停，至今逾四個多月。旅遊業界代表近日頻頻與政府會面，商議復辦本地團條件。商經局局長邱騰華表示，雙方商討有進展，並同意所有帶團員工須接種疫苗或做病毒檢測，作為放寬本地遊的先決條件。但他理解，現在未必能要求市民先打針才參加本地遊，但須使用「安心出行」，記錄行蹤，相信短期內可以修改限制，放寬舉辦本地遊。



業界料每周末逾百團



有消息指，政府要求本地遊參加者於登上旅遊巴及到訪景點時使用「安心出行」。導遊及旅遊巴司機等帶隊人員，若完成接種兩劑疫苗和相隔十四天產生抗體後，則毋須檢測；若沒有接種或只接種了一劑疫苗的員工，要在帶團前七十二小時做檢測，並持陰性結果。



香港旅行社協會認為，新安排可以接受，期待最快本月底或下月初恢復出團，並估計在周末單日有逾一百團出發，每團人數不超過三十人。縱橫遊行政總裁袁振寧向本報記者透露，已有客人搶先報名參加四月下旬的本地團，按業界代表與政府磋商的進展，有信心在下月重啟本地遊。按該旅行社網頁顯示，多個本地一日遊團收費一百六十八至六百元不等，行程包括到訪印洲塘、東龍洲及享用一頓海鮮餐等。



旅行社解困大聯盟召集人姚柏良稱，本地遊多在戶外舉行，病毒傳播風險較低，業界願意配合政府推出的防疫措施，包括所有人戴口罩、每架旅遊巴只坐一半座位並加強清潔等。



邱騰華：郵輪公海遊不是時候



對於郵輪業要求恢復公海遊，邱騰華指正與主要的郵輪公司討論，尋求雙方同意的復辦方式，但強調現時不是時候。他指，若郵輪能夠做到短時間回港，其間不到其他地方，不與外地遊客接觸，郵輪可以作好準備，包括做好防疫措施及符合衞生條件，但上郵輪的人數眾多，如過夜就應要求客人接種疫苗。