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﻿市民識周圍玩 旅遊達人倡辦特色團

2021-04-15 列印
■每逢周末西貢都人頭湧湧。
陳智遠
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　　主打深度本地遊的「活現香港」，在本地團停辦期間，舉行多場虛擬導賞團，甚至網上直播，吸引市民參與。「活現香港」創辦人陳智遠表示，政府宣佈將會放寬本地遊，令傳統「鴨仔團」旅行社較為受惠，但他認為旅遊模式正在轉變，「市民自己都識周圍去玩，唔需要搵人帶啦」，質疑傳統本地團未必迎合新興的旅遊趨勢。

　　陳智遠指，在全球旅遊業停擺下，旅行社舉辦本地團的實際得益不高，只是「補幫吓，好難有立竿見影嘅效用」，加上如果要市民使用「安心出行」，亦會削弱報團意欲。儘管如此，「活現香港」亦考慮籌備特色實體團，他寄望「可以早啲過番正常嘅生活。」
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