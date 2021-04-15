陳智遠指，在全球旅遊業停擺下，旅行社舉辦本地團的實際得益不高，只是「補幫吓，好難有立竿見影嘅效用」，加上如果要市民使用「安心出行」，亦會削弱報團意欲。儘管如此，「活現香港」亦考慮籌備特色實體團，他寄望「可以早啲過番正常嘅生活。」
市民識周圍玩 旅遊達人倡辦特色團
陳智遠指，在全球旅遊業停擺下，旅行社舉辦本地團的實際得益不高，只是「補幫吓，好難有立竿見影嘅效用」，加上如果要市民使用「安心出行」，亦會削弱報團意欲。儘管如此，「活現香港」亦考慮籌備特色實體團，他寄望「可以早啲過番正常嘅生活。」
導遊須打針或檢測 市民用安心出行 本地遊快復辦 報團料熱烈
國際旅遊不知何日恢復，本地遊亦已停頓四個多月，旅遊業渴望在第四波疫情放緩下，重啟本地遊。港府對此開綠燈，預告會在短期內放行，只要導遊、旅巴司機等帶隊人員接種疫苗或檢測，即可開團，而參加市民毋須強制打針...
2021-04-15
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兩美軍機現身東海上空 分別由沖繩和南韓起飛
東海除了中、台問題及中美角力外，日本和南韓亦起暗潮。昨日長期追蹤美軍的內地智庫「南海戰略態勢感知計劃」指，有兩架美軍軍機由日本和南韓起飛並現身東海上空。美國情報機關發表年度報告，指中國成全球強國，擴大...
2021-04-15
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美前參議員訪台蔡英文接見 外交部：已向美提嚴正交涉
台海局勢持續升溫，繼早前美軍軍機及艦隻多次現身台海，美國前參議員多德率領的美方代表團抵達台灣訪問，並獲台灣的總統蔡英文會面及設宴款待。國台辦堅決反對美方渲染所謂「中國軍事威脅」論調，並持續向「台獨」勢力發出錯誤訊號。北京外交部表示，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。 昨日下午美國前參議員多德率領的美方代表團飛機在台北降落，台方官員在機場迎接，據行程，蔡英文總統今日上午會在總統府接見訪問團，並將於本晚在官邸設宴款待。代表團亦會與台灣安全部門和外交高層見面。 國台辦：不斷謀「獨」 破壞和平穩定 率團的前參議員多德被視為總統拜登的好友，當年有份推動「台灣關係法」立法，另外兩...
2021-04-15
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二手錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐分行經理胡國強表示，馬鞍山翠擁華庭9座低層B戶，面積469方呎，兩房間隔，望內園景，以693萬易手，呎價14776元，屬市價，據了解，買家為...
2021-04-15
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關注叫停強生疫苗 外圍觀望情緒濃厚 金融股績佳 杜指一度創新高
雖然美國部份重磅金融股業績優於預期，但市場關注美國政府叫停接種強生疫苗，對控制疫情的影響，外圍股市觀望情緒濃厚。杜指早段升111點，至33788點，升幅約0.3%，一度創新高。至於標普指數以及納斯達克...
2021-04-15
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「50」里程碑在望 魔刀爆「格」
曼聯鋒將卡雲尼和拉舒福特今晚歐霸八強次回合主場對CF格蘭納達，同為五十而戰。卡雲尼要爭取個人第五十個歐戰士哥，拉舒福特爭取以勝仗慶祝個人第五十場歐洲賽，兩人近期腳風皆順有力聯手領軍雙殺對手打入四強，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 卡雲尼只差一球便達個人歐戰五十球里程碑，上場英超作客3:1挫熱刺表現也八面玲瓏，錄得一次詐胡和一個入球，中場費特洛迪古斯為紅魔扳平一球亦源自他射門被撲出。隊長哈利馬古尼大讚這名烏拉圭中鋒：「他在鋒線扮演重要角色，禁區內走位是我見過最好的，也是我遇到過最...
2021-04-15
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平治EQG純電四驅王讓忠粉雀躍
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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- 【寵愛有家】 不甘寂寞的Lee Loy
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拍拖年半翟威廉肯用避孕套 麥貝夷被食完唱 喊爆拒認「炮友」
35歲麥貝夷（Karene）被「賤男」舊愛視為「炮友」伴侶，矛頭直指翟威廉。Karene跟男方拍拖年幾，男方唔認愛兼唱通街『其實一直係被佢（女方）纏擾住…』，麥貝夷hurt到終日喪喊要睇精神科醫生，及...
2021-04-15
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社論——學校阻虐兒 要先知先覺
五歲女童慘遭生父和繼母虐待，遍體鱗傷，最後感染細菌致敗血症死亡，陪審團裁定這對父母謀殺罪成，料法庭將依例判兩人終身監禁。案件駭人聽聞，除了是父母狠下毒手之外，學校和老師對虐兒暴行的敏感度極低，沒有及時報警求助，連鄰居亦不聞不問，令人震驚。社會必須反思，人人要注視兒童權益，落實保護法例，並且人人遵守，家長絕不能以家教為由，動輒以暴力對待子女。 五歲女童連月遭虐打，不准進食，最後喪命，慘無人道。令人奇怪的是，女童就讀的幼稚園，竟對其身體受傷，毫不察覺，甚至父母提出退學，不起疑心，不作深入了解，實在枉為人師。女童的八歲哥哥亦遭毒手，因為飢餓，經常在學校向人取食物，為何老師對這行為...
2021-04-15
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馬場浮世繪——黎海榮徐雨石如沐春風
黎海榮昨晚在第二場五班千八米賽事憑「如沐春風」贏馬，取得本季第三場頭馬。翻查紀錄，黎海榮季內暫時所取得三W之中，有兩場是與徐雨石合作取得，除了「如沐春風」，其開齋馬「明月千山」也是出自石廄，可見騎練關...
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