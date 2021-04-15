﻿東奧無電視台願轉播 港協促港府介入

距離東京奧運開幕不足一百天，受疫情影響，東奧不招待海外觀眾，港人只能看電視轉播賽事，為香港健兒打氣，但港區的奧運轉播權仍無電視台問津。港協暨奧委會會長霍震霆盼政府介入，與三間免費電視台磋商，避免港人無法收看奧運賽事。有資訊科技專家指，港人可覓途徑觀看賽事，但或涉非法收看，籲電視台或政府購入轉播權。



東京奧運將於七月二十三日開幕，港隊暫時獲得三十四張東奧入場券，出戰游泳、乒乓球、劍擊、單車等項目。東京奧組委上月底落實不招待海外觀眾，但有指東奧港區的轉播費高達兩億七千萬港元，加上疫情等因素，未有本港電視台入標，港人恐無法透過電視收看賽事。



轉播費2.7億 無電視台入標



霍震霆表示，已向政府反映事件，希望當局在平衡商業考慮同時，要考慮市民是否能觀賞賽事的問題，政府應介入與三間免費電視台磋商。港協暨奧委會副會長霍啟剛過去曾多次呼籲，政府擔任牽頭人，購入全數五千小時轉播權，讓全城為運動員打氣。



民政事務局發言人指，政府非常支持香港運動員出戰東奧，亦十分明白市民關注能否在電視上觀賞奧運賽事。奧運在香港播映的事宜，一直透過純商業市場運作。局方有留意本港電視台洽購播映權的情況，並知悉洽購的討論仍進行中。電視廣播有限公司回應指，歡迎政府就轉播權提出切實可行的建議。有線電視亦指歡迎與各單位合作磋商。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報指，若政府或電視台都不購入轉播權，港人或要使用VPN「翻牆」到其他地區觀看網上轉播，但此舉涉灰色地帶。坊間一直出售可觀看各國電視台頻道的「盒子」，但這屬非法行為，港人也無法收聽廣東話賽事評述，也未必看到所有港隊的比賽。他認為，奧運為全球重要賽事，料「會有人到最後關頭購入轉播權」。