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【中醫推介】紓緩鼻敏感湯水

2021-04-15 列印
【中醫推介】紓緩鼻敏感湯水
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　　中醫指長期的鼻敏感多數因為肺脾氣虛引起，加上疫情常困在家，缺少運動，免疫系統較差，病況容易加劇，推介一款湯水有效紓緩鼻敏感不適。詳情：https://bit.ly/3daqcoA
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