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五歲女虐死案 三被告下周判刑

2021-04-15 列印
■五歲女死者生前的畫作。
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　　五歲女童遭虐待致死案，其父親及繼母日前被裁定謀殺罪成，繼外婆被判兩項殘酷對待兒童罪成，三人昨早求情。被告代表律師指女童父親過去認為體罰可令子女更有紀律，現已知悉後果。法官將案件押後至下周二判刑，所有被告繼續還柙。

　　女童父親代表律師表示，被告曾建議可以體罰以外方式教育子女，又指每項體罰未必很嚴重，但加起來釀成今次結果。繼母代表律師則指，被告曾擔憂子女身心健康，又指呈堂照片、信息等都顯示，家庭曾有過美好的日子。繼外婆求情時指曾嘗試阻止女童父親及繼母體罰子女，但擔心如將女童送院，會令事件曝光。

　　女童的八歲兄長亦受虐至營養不良，法官稱如索取心理創傷報告，會勾起其不愉快經歷，傾向不索取報告。

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