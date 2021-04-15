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美六強生接種者現血栓 一死一危

2021-04-15 列印
　　美國日前接獲六宗接種強生新冠疫苗後出現罕見血栓的報告，當中一人不治，一人危殆。繼美國建議暫停接種強生疫苗外，南非亦叫停注射該款疫苗。

　　強生疫苗使用腺病毒載體技術，只需接種一劑。強生稱，已與歐洲衞生部門一同檢視有關血栓個案，並決定押後在歐洲推出疫苗。

　　香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱強生疫苗相關血栓報告，與阿斯利康疫苗情況類似，阿斯利康疫苗累積愈來愈多副作用個案，建議政府取消定單。此外，內地康希諾生物昨天強調所用的重組新型冠狀病毒疫苗，載體為「5型腺病毒」，與阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體，和強生疫苗用的26型腺病毒載體不同，已有約百萬人接種康希諾疫苗，未收到血栓報告。

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