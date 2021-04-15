水腫停不了 元兇竟是罕見病？

對大部分人來說，「水腫」應算是種微不足道的小事，除了稍為影響外觀外，對健康沒大影響，一般情況下，水腫都可在數天後逐漸消退。但原來臨床上，有一班患者受持續反覆性的水腫困擾，原因竟與一種罕見疾病—「遺傳性血管性水腫」(HAE)有關，病人身體各部位如四肢、面部頭頸等重複發生嚴重水腫，若水腫發生在氣管或腸臟，更可能導致窒息或腸塞，直接威脅患者性命安全。



HAE的成因，主要與血液中的C1抑制蛋白質缺乏或功能異常有關，患者身體產生過量的「緩激肽」（一種增加血管壁滲透能力的物質），導致血漿容易滲漏到組織，造成水腫的發炎反應。因HAE而引發的水腫，無論發作位置、頻率及時間都難以預測（根據臨床經驗，水腫有較大機會在受創傷或外來壓力的部位出現；此外，水腫約有10%機會率出現在可導致較高風險的頭頸部位）；HAE亦可能由父母遺傳至子女。



一般市民甚至部分前線醫護人員對此疾病的認知不足，也往往增加及早診症的難度。



HAE引發水腫，對患者的外觀、生活、工作及身心健康，帶來不同程度的負面影響，所誘發的疼痛亦令病人非常困擾。市民若發現有反覆而原因不明的水腫問題，可透過基因測試作診斷。確診後，HAE病人可透過C1抑制蛋白質補充劑或緩激肽B2受體拮抗劑等紓緩症狀，而最近緩激肽B2受體拮抗劑亦已經在本港註冊，但暫時大部分患者仍需由醫生從海外訂購有關藥物。



由於病發時情況緊急，醫生建議病人預訂針藥，放在家中以備不時之需；然而藥物價格昂貴，不少患者在發病時只能「死頂」，亦有家庭中有多於一位成員患病，但財政所限只能訂購一套藥物。本港HAE患者早前成立互助組織HAE HK，盼望同路人互相支持，亦擔當起為患者爭取購入更多藥物、及提高大衆對HAE認識的角色。