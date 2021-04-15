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愛暉樓七旬翁 離世後證染疫

2021-04-15 列印
■愛暉樓累計八名住戶染疫。
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　　本港昨天新增五宗新冠肺炎確診個案，一宗為本地關連個案，該名七旬男患者已離世，家住屯門友愛邨愛暉樓，在上月三十一日發病，本月八日被發現在家中死亡，送往殮房，抽樣本檢測證實對新冠病毒呈陽性反應。愛暉樓累計八名住戶染疫。

　　此外，深井麗都花園第二座前天有三人確診，政府前晚圍封該廈，約七百八十名居民接受強制檢測，沒有發現確診個案。

　　另外，政府日前宣佈將以「疫苗氣泡」為基礎，有條件放寬食肆的營業限制。稻苗學會會長黃傑龍認為僱員及顧客都不能強迫打針，建議政府為已打針人士提供二千元「安心消費券」。消息人士指當局尚在研究消費券細節，但暫沒有此方面考慮。

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