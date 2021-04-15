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「全民國安教育日」開幕禮今舉行　會展設講座

2021-04-15 列印
「全民國安教育日」開幕禮今舉行　會展設講座
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　　今天是「全民國家安全教育日」，亦是香港維護國家安全委員會首次主辦相關活動，主題為「國家安全‧護我家園——完善選舉制度，落實愛國者治港」，旨在提高全港市民國家安全意識，開幕典禮今早在香港會議展覽中心大會堂舉行，並有主題講座。

　　同時，懲教署職員訓練院、香港海關學院、消防及救護學院、香港警察學院及入境事務學院等，五間紀律部隊訓練學校會舉辦開放日活動，加深市民對各紀律部隊的設施及培訓工作的認識，屆時會有中式步操表演。保安局長李家超表示，藉此可以彰顯國家情懷，又透露懲教署將於今年年初的結業會操升旗儀式中加入中式步操。

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