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一手樓空置稅 陳帆：不排除重推

2021-04-15 列印
■陳帆表示，不排除重推「一手樓空置稅」可能性。
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　　運輸及房屋局局長陳帆昨在立法會特別財委會表示，政府非常關注一手樓空置的情況，目前已更新數據，包括空置單位的大小、呎數等，掌握實情後，會推出政策，不排除重推「一手樓空置稅」可能性。

　　政府曾在二○一九年十月就「一手樓空置稅」向立法會提交草案，但去年十一月撤回，指社會有強烈不同聲音，考慮當時經濟狀況，認為並非推出措施的合適時機，但不排除日後再提草案。另據運房局數據，截至去年底，已取得入伙紙，但仍未出售的一手私人住宅現樓貨尾有約一點二萬個，按年增加兩成。陳帆又預料，二○二○至二○二一年度起的五年內，可興建十點一四萬個公營房屋單位，但承認之後五年再興建二十萬個公營單位，挑戰頗大。

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