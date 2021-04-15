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強積金對沖擬取消 設長服金稅務寬免

2021-04-15 列印
■當局將交代取消強積金對沖方案。
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　　政府向立法會交代取消強積金對沖方案最新進展，計劃在下個立法年度內提交條例草案，會沿用專項儲蓄戶口及二十五年兩層補貼方式，總承擔額為二百九十三億元，將在實施五年後檢討；亦會修訂《稅務條例》，在落實取消強積金對沖後，僱員獲發的長期服務金有稅務寬免。

　　當局指，僱主在專項儲蓄戶口內的大部份儲蓄，連同政府的財政承擔，將會存放於外匯基金。政府由第六年開始，會向設有專項儲蓄戶口的僱主收回營運開支。

  當局又建議加入罰則，如果僱主沒有在限期內開設專項儲蓄戶口、提供所需供款資料及供款等，最高可罰款五萬元。如果僱主提供虛假或誤導資料等，最高罰款十萬。

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