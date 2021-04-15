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海關機場截大麻花包裹　拘兩中四生

2021-04-15 列印
海關機場截大麻花包裹　拘兩中四生
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　　海關表示，本月十二日在香港國際機場檢獲約一公斤懷疑大麻花，估計市值約二十七萬元，並於前日及昨日先後拘捕兩名懷疑涉案男子，年齡分別為十五歲及十六歲，兩人同屬九龍區一所中學的中四學生。

  海關指根據風險評估，當日揀選及查驗一件從加拿大抵港的空運貨物，其報稱載有枕頭、零食和衣服，但經檢查後發現，該批懷疑大麻花收藏於兩個枕頭內。

　　海關提醒，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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