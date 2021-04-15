退休公務員喊仇警口號囚40天

五歲女童慘遭生父和繼母虐待，遍體鱗傷，最後感染細菌致敗血症死亡，陪審團裁定這對父母謀殺罪成，料法庭將依例判兩人終身監禁。案件駭人聽聞，除了是父母狠下毒手之外，學校和老師對虐兒暴行的敏感度極低，沒有及時報警求助，連鄰居亦不聞不問，令人震驚。社會必須反思，人人要注視兒童權益，落實保護法例，並且人人遵守，家長絕不能以家教為由，動輒以暴力對待子女。 五歲女童連月遭虐打，不准進食，最後喪命，慘無人道。令人奇怪的是，女童就讀的幼稚園，竟對其身體受傷，毫不察覺，甚至父母提出退學，不起疑心，不作深入了解，實在枉為人師。女童的八歲哥哥亦遭毒手，因為飢餓，經常在學校向人取食物，為何老師對這行為...

2021-04-15