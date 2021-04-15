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退休公務員喊仇警口號囚40天

2021-04-15 列印
　　退休公務員去年六月反修例示威一周年當天，乘群眾在旺角聚集期間，帶頭叫喊「黑警死全家」等口號，昨日在西九龍裁判法院承認在公眾地方作出擾攘秩序的行為罪，被判囚四十天。

　　六十歲被告陶永祥，被控去年六月十二日在旺角港鐵站外的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

　　案情指，事發當日晚上，逾二百名示威者聚集旺角港鐵站E1出口外。未幾人潮漸漸散去，被告便帶頭叫口號，有人扮狗吠及講粗口和應。警方發現後警告他停止，被告隨即轉身逃跑，最終被捕。

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