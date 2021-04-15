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太子道西暴動縱火 女咖啡師罪成囚四年半

2021-04-15 列印
　　示威者前年九月在旺角警署外聚集，期間有人佔據太子道西行車線和點燃雜物。二十七歲女咖啡師涉嫌把雜物丟入火堆助燃，早前受審後被裁定兩項縱火及一項暴動罪成，昨天在區域法院被判入獄四年半。她另被控同日在旺角荔枝角道管有一個發出雷射光束的裝置，惟受審後被裁定無罪。

　　姚勳智法官判刑時指，從事發時的影片可見，當日的暴動並無經過詳細策劃，但仍有逾百人在旺角警署外非法集結，有人向投擲磚頭及用雷射光照向警方，警員多次警告後仍不願散去。示威者當時更在附近縱火，被告蕭樂婷分別將植物及紙皮投進火堆助燃，令現場火光熊熊，對在場人士構成潛在傷害。

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