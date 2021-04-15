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美股中段升222點

2021-04-15 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報三三八九九點，升二百二十二點；納指則報一三九四七點，跌四十八點。滙控美國預託證券價格見四十五點八三港元，跌零點三二港元；騰訊則見六百二十點四六港元，跌三點○四港元。紐約期金報每盎司一千七百三十五點一美元，跌十二點五美元；紐約期油則報每桶六十二點七二美元，升二點五四美元。

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