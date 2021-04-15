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屯馬線進行大型測試 5．2頭班車延至七時半開出

2021-04-15 列印
　　港鐵指將在本月至六月，於夜晚非行車時段進行六至八次屯馬線全線通車測試，而在五月一至二日的大型測試，將影響五月二日頭班車開車，當日西鐵線及屯馬線一期頭班車會延至早上七時半開出。

　　屯馬線全線通車後，將打通現有屯馬線一期至西鐵網絡，中途加設宋皇臺站及土瓜灣站兩個新車站及何文田站。

　　港鐵車務營運總管黃琨暐說，為減輕對乘客影響，在五月二日早上將提供十條免費接駁巴士線，其中三條行駛西鐵線及屯馬線一期全部車站，另外七條接駁至東涌線及東鐵線。港鐵工程處總經理周蘇鴻表示，屯馬線已進入全線試營運階段，如有需要會再調整測試次數。被問到東鐵過海段進度，他說相關工程面對「好大」挑戰，正檢視工程進度。

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