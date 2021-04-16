﻿未成年只可注射復必泰 須家長同意 疫苗接種降門檻 16歲以上有針打

新冠疫苗接種計劃開展五十天，本港有逾六十四萬人已打針。政府宣佈擴大接種組別至十六至二十九歲人士，下周五起接受預約，其中十六至十七歲人士只可接種復必泰疫苗，打針前須出示家長同意書。當局形容接種計劃「轉入大直路」，現在是長驅直進還是停滯不前，足以影響港人生活能否回復正常。



現時三十歲以上人士可以接種科興或復必泰兩種疫苗。公務員事務局局長聶德權宣佈，全港一百零八萬名十六至二十九歲人士於下周五早上九時起，可上網預約接種疫苗。由於接種復必泰疫苗最低年齡為十六歲，而接種科興疫苗最低年齡為十八歲，故十六至十七歲人士只會接種復必泰。降低年齡門檻後，市民出示身份證明文件，確定為十八歲或以上，就可以打針，但十六至十七歲人士須出示家長的同意書。



三科興接種中心轉打復必泰



聶表示，有三間接種科興疫苗的社區接種中心，將按計劃陸續改為接種復必泰疫苗，其中將軍澳體育館和屯門友愛體育館於下周二起提供接種復必泰疫苗服務，並同時為少量人士接種已預約第二劑科興，直至本月三十日。過渡期間，兩中心會劃分兩個不同接種區域，場地入口作分流，場內會有清晰指示。至於林士德體育館接種中心，則由下月一日起為市民接種復必泰疫苗。



聶德權：已「轉入大直路」



全港共有二十九間社區疫苗接種中心正在運作，預計會運作至今年九月底。聶指，考慮到復必泰疫苗供應情況、接種率及保存的局限，市民須在八月底前打第一劑復必泰疫苗，並提醒他們應盡快預約，避免疫苗報廢，或後期出現一窩蜂接種情況。由於科興疫苗儲存期較長，政府會繼續透過參與計劃的私家醫生，以及醫管局普通科門診診所提供科興疫苗。



聶形容疫苗接種計劃「轉入大直路」，反問究竟本港抗疫是長驅直進還是停滯不前，會回復正常生活或當疫情反彈而再收緊防疫措施？他呼籲公眾盡快接種疫苗。



呼吸系統專科醫生梁子超贊成擴大接種範圍，認為可幫助家庭建立自身的「疫苗氣泡」，當全部家庭成員都打了針，便形成有效家庭免疫屏障。他表示，吸取海外經驗，愈來愈多年輕人感染變種病毒並要入院，呼籲年輕人不應輕視感染新冠病毒的後果。