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﻿80%學校指檢測支援不足 教聯促推更多便利措施

2021-04-16 列印
■教聯調查發現，逾八成受訪學校認為政府對教師檢測支援不足。
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　　香港教育工作者聯會一項調查指出，逾八成受訪學校認為政府支援教師檢測不足，當中有逾六成半學校反映教職員難以取得樣本瓶。教聯會促請政府推出更多措施，支援教職員接受檢測，同時提供誘因鼓勵教職員接種疫苗。

　　調查於本月初訪問四百多所中小幼特學校，逾八成受訪學校認為政府對教師檢測支援不足，其中的問題源自檢測中心位置不便利、檢測結果屢出現延誤，以及樣本收集站數量不足等。疫苗方面，調查發現有四成半學校稱，會鼓勵校內同工接種疫苗；有逾三成學校表示會提供相關便利措施，以鼓勵教職員接種疫苗，包括靈活調動課堂、在非上課時間可出外打針，以及容許打針後回家休息等。
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