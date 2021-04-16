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﻿孕婦欲注射復必泰 陳漢儀：應先詢問醫生

2021-04-16 列印
■聶德權表示，十六至二十九歲人士於下周五起，可上網預約接種疫苗。
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　　兩名同是三十二歲的孕婦，在接種復必泰疫苗後流產。衞生署署長陳漢儀表示，根據疫苗供應商的指引，懷孕婦女不應接種科興疫苗，若婦女有意接種復必泰疫苗，應先詢問醫生意見。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指，兩名孕婦接種疫苗後均沒有異常情況，相關流產個案有待專家委員會調查。根據美國疾控中心名冊，收集了八萬六千名懷孕婦女資料，她們均有意或無意間接種了疫苗，當局定期比較她們的流產、早產、妊娠糖尿等問題，發現比率與背景發病率基本完全無分別，故美國婦產科學會建議孕婦平衡風險之後打針。

　　何認為，兩名港婦流產，料與打針無因果關係。他建議，婦女完成兩劑疫苗接種前，應採取有效措施避孕；而完成接種後兩周，疫苗開始有效，副作用亦應消失，便可計劃懷孕。
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