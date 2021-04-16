復活節期間多場聚會 夫婦確診五親友染疫

復活節長假過去約十天，本港疫情或出現長假期後反彈的劣勢。元朗一對夫婦昨日確診新冠肺炎，其五名親屬亦初步確診，患者在復活節期間參與多場聚會，行蹤亦遍佈全港，暫時有五十人必須送檢疫。當局表示，會全力阻止相關群組擴大。



本港昨天新增六宗確診個案，兩宗屬本地感染，患者為一對夫婦，妻子暫列源頭不明。確診夫婦家住元朗洪水橋菁雅居（見圖）第十九座，二十九歲妻子在九龍灣宏天廣場三樓卓健醫療集團辦公室任職會計經理，不會接觸病人，她上周五發病，自行服用成藥後有好轉，周一仍上班，當日失去味覺及嗅覺，於是求醫。



妻子感染源頭不明



衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康指，女患者的三十八歲丈夫亦確診，他在鰂魚涌長城物業任職地產經紀，過去兩周沒有帶客「睇樓」。夫婦共約三十名同事送檢疫。夫婦潛伏期內曾到訪牛池灣海港花園及小西灣邨瑞強樓探訪親友；到訪中環麗昌中心一間律師行及旺角新之城「Nail House」，兩地各有一名員工送檢疫；又曾光顧旺角「阿木台灣麵」及元朗「彩」拉麵店；並到觀塘巧明街「ALOT」及小西灣「Donki」逛街。



新症六宗



女患者的同住父母，以及其三名曾一同聚會的表親均染疫。病人中，以女患者父親發病時間最早，或是群組感染源頭。該名六十四歲父親，是元朗駛七十六號錄色小巴司機，本月二日起發病，前兩日仍有開工，前天最後上班。他閒時與太太到洪福619街市買餸，近日曾到元朗安寧路「波記快餐」，以及洪水橋「煮樓」用膳。



初步確診三名表親，居於菁雅居的第十一座，三人曾於本月四及六日到上述家庭聚會。其中十四歲的表妹就讀洪水橋天主教崇德英文書院中三級，前天曾在學校禮堂考試，試埸共有約一百名學生，若患者確診，就要接受強制檢測。







