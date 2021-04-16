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航班「熔斷」再收緊 禁落地至14天

2021-04-16 列印
　　外來變種新冠肺炎病毒，對香港構成難以估計的威脅。近日多名菲律賓入境者確診，本港再度收緊民航客機的「熔斷機制」，規定同一班抵港航班上有三名或以上乘客確診；或同一間航空公司在七天內，從同一地點抵港的兩班航至上各有兩名或以上乘客確診，將禁止相關航空公司從同一地點的客機着陸香港十四天。

　　同時，從同一地區抵港的所有航班，不論任何航空公司，若在七天內共有五名或以上乘客確診並帶有N501Y變種病毒株，政府便會禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港十四天。

四輸入個案 兩帶變種病毒

　　就社會有聲音建議禁止部份地區人士抵港，食衞局副局長徐德義表示，政府認為不能太長久或太廣泛實行有關措施，要平衡滿足不同需要和感染風險，認為現時收緊熔斷機制是合適。

　　至於昨天的四宗輸入個案，患者分別由菲律賓、法國、意大利及印度抵港，當中兩人帶有N501Y變種病毒株。

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