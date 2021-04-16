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美股中段升259點

2021-04-16 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報三三九九○點，升二百五十九點；納指則報一四○○六點，升一百四十八點。滙控美國預託證券價格見四十五點一九港元，跌零點四六港元；騰訊則見七十五點五七港元，跌零點二三港元。紐約期金報每盎司一千七百六十五點八美元，升二十九點五美元。

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