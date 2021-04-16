美股中段升259點
『與耆同行』專欄 ——愛之深，責之切？
「香港老人科醫學會」綜合不同外國數據發現，腦退化症照顧者出現抑鬱症的比例高達六成，比起末期肺癌患者出現抑鬱症的比率為高，衰老的速度更比普通人高出四倍。 1 照顧腦退化症人士是個漫長的過程，最長可達...
2021-04-16
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蔡英文接見美非官方代表團
美國總統拜登派遣的非官方代表團昨日獲台灣的蔡英文總統接見。蔡英文致辭期間，批評解放軍頻密派軍艦到台灣周邊區域活動，對區域和平穩定造成威脅。美軍就重申，支持台灣自我防衞，又批解放軍行動具侵略性。北京外交...
2021-04-16
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日核廢水吉祥物影片 一片噓聲中下架
日本復興廳日前將放射性氚吉祥物化的舉動，引起日本和海外的一片爭議。據了解，日本復興廳網頁上有關的宣傳單張和影片都被下架。復興廳稱：「本次聽取了國民各種各樣的聲音與感想，據此決定修正『氚』的設計形象。故暫時撤下宣傳海報及影片。」 據了解，日本復興廳於宣傳冊和影片中，「放射性氚」被擬化成了「吉祥物」的可愛角色，更大肆宣傳放射性氚也存在於雨水、海水、自來水和人類的身體中。傳單稱，由於放射性氚不會在人體內蓄積，會同水一起被排出人體，以及在排向海洋時濃度也會大幅度淡化，海水中放射性氚的濃度基本上等同於自來水中放射性氚的濃度。不過此舉引起日本本國民眾的反感。有網民形容是「黑色幽默」。
2021-04-16
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屋苑頻錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並頻錄用家承接，美聯高級分區營業經理陳少鴻表示，馬鞍山新港城H座中層2室，面積361方呎，兩房間隔，議價後以650萬易手，呎價18006元，據悉，買家為自用...
2021-04-16
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鮑威爾:明年加息機會不大 越三萬四創新高 杜指升305點
美國經濟數據向好，加上不少重磅股業績優於預期，美國股市上升。杜指周四早段曾升304點，至34035點，杜指與標普指數收市再創歷史新高，納指亦勁升。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34035點，...
2021-04-16
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周六早上 美職開鑼
新一季美職繼續「群星匯」，除希古恩、卡路士韋拿、查維亞靴南迪斯和拿尼留守外，巴西名將阿歷山大柏圖和前阿根廷國腳利辛度盧比斯亦加入戰團。香港時間明早先上演兩場新季賽事，球迷豈能錯過。 揭幕大戰 地震封...
2021-04-16
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莫生氣（下）
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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鼓勵Ian拍拖 冇諗過放棄保錡 花姐首爆《造星IV》構思鬥演技
近期娛樂圈最火熱、日日都有新聞的藝人肯定是ViuTV《全民造星》出身的MIRROR和ERROR，16個囝囝有今時今日，節目監製兼經理人花姐（黃慧君）肯定是最大推手，《頭條》會一連多日同花姐細數「湊仔」...
2021-04-16
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社論——齊齊整整去打針 建「家庭氣泡」
當市民樂見疫情放緩，專家卻警告復活節長假後疫情或會反彈，竟一語成真。元朗兩個家庭在復活節期間聚會，七人染疫，反映疫情稍退，有市民鬆懈，自陷於染疫危機。要遏止疫情反覆重來，唯一方法，是擴大疫苗接種率，昨天港府降低打針組別的年齡，大家必須響應，最好一家人去打針，築起「家庭氣泡」，加強自保。 疑在復活節期間染疫的兩個家庭，居於元朗一個屋苑，七名染疫者行蹤遍佈全港，暫時有五十人送檢。當局要加強追查，阻止這個群組擴大。與此同時，公眾要走多一步，趕快去接種疫苗，只要達到七成接種率，出現群體免疫，才可以擊退疫情。 港府決定把接種疫苗年齡由三十歲降低至十六歲，全港有六百五十萬人可以登記打針...
2021-04-16
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馬場浮世繪——周日八場海外賽轉播來港受注
香港賽馬會定於本周日從日本中山競馬場即時轉播日本二千堅尼賽馬日其中八場賽事來港，並設立彩池接受投注。 中山的春季賽馬將於萬眾矚目的日本二千堅尼（國際一級賽）舉行後精采落幕。此項經典賽途程為二千米，只供三歲雄馬及雌馬參加，是日本三冠大賽首關賽事，過往不少賽駒在成為馬王前均曾角逐此賽，包括「大震撼」、「黃金巨匠」及「黃金船」。日本二千堅尼的前五名馬匹將可於下月底上演的日本打吡大賽（2400米）獲得參賽席位。 海外賽事頭場的開跑時間為周日早上十一時二十五分，至於轉播來港的八場賽事如下： 三歲一捷馬賽（1800米泥地）、四歲以上一捷馬賽（1200米泥地）、四歲以上一捷馬賽（1800...
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