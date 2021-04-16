日本復興廳日前將放射性氚吉祥物化的舉動，引起日本和海外的一片爭議。據了解，日本復興廳網頁上有關的宣傳單張和影片都被下架。復興廳稱：「本次聽取了國民各種各樣的聲音與感想，據此決定修正『氚』的設計形象。故暫時撤下宣傳海報及影片。」 據了解，日本復興廳於宣傳冊和影片中，「放射性氚」被擬化成了「吉祥物」的可愛角色，更大肆宣傳放射性氚也存在於雨水、海水、自來水和人類的身體中。傳單稱，由於放射性氚不會在人體內蓄積，會同水一起被排出人體，以及在排向海洋時濃度也會大幅度淡化，海水中放射性氚的濃度基本上等同於自來水中放射性氚的濃度。不過此舉引起日本本國民眾的反感。有網民形容是「黑色幽默」。

2021-04-16