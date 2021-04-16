對危害國安行為 駱惠寧：該出手就出手

香港維護國家安全委員會昨天主辦首個「全民國家安全教育日」，中聯辦主任駱惠寧在開幕禮致辭時表示，對一切危害國家安全的行為，「該出手時就出手」，「該反制就堅決反制」，對破壞國家安全的人，「手硬對抗就依法打擊，手軟對抗就依法規管」。



駱惠寧指，國家安全是國之大計，中央政府堅定不移肩負維護國家安全的根本責任，且一向言必行、行必果，對一切危害國家安全和香港繁榮穩定的行為，「該出手時就出手」，一旦出手必到位，對一切橫蠻干預香港事務，企圖拉香港作為棋子的外國和外部勢力，「該反制就堅決反制」，讓他們有點教訓，強調中央政府將一如既往全力支持特區依法懲治危害國家安全的犯罪活動。



他表示，特區要切實承擔維護國家安全的憲制責任，對破壞國家安全的人，「手硬對抗就依法打擊，手軟對抗就依法規管」，形容在涉及國家主權安全和市民根本福祉的大是大非面前，直面和解決問題，才是愛國者治港的最好體現。中央出手制訂《港區維護國家安法》和完善香港選舉制度，是利劍和堅盾，是解決經濟民生深層次問題的必備條件。



特區要切實維護憲制責任



維護國家安全公署署長鄭雁雄指，《國安法》是要保障奉公守法市民的權利，形容「奉法者強則國強，奉法者弱則國弱」，反問如奉公守法的人要誠惶誠恐，逆法達義的人反而為所欲為，「聲大夾惡」，社會怎會安寧，香港怎會繁榮。他又感謝特區的管治團隊、紀律部隊、國安委等部門，忠誠勇毅盡責服務社會，實現香港由亂轉治的重大轉折，是香港維護國家安全的守護神。



