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林鄭：中央制定《國安法》 港立竿見影走出黑暴

2021-04-16 列印
■駱惠寧表示，對一切危害國家安全的行為，「該出手時就出手」，「該反制就堅決反制」。
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　　林鄭在「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭時表示，回歸以來，別有用心的人妖魔化國家安全立法工作，令香港成為國家安全的缺口，二○二一年出現「黑暴」及近乎恐怖主義的破壞，更有小部份反中亂港人士，企圖透過選舉奪權，帶來極大安全風險。在前所未有的危機下，中央果斷應對，制定《港區國安法》，令香港「立竿見影」地走出「黑暴」。 她承諾，特區政府將加強宣傳、指導、監督和管理學校、社會團體、媒體、網絡等對國家安全事宜的處理。

　　保安局局長李家超指出，「港獨」份子雖已收斂，但本土恐怖主義仍潛伏在社會，一些自我激化的人，仍可突變成「孤狼」，作出恐怖行為。而除了「港獨」，本港仍面對本土恐怖主義，此外部勢力干預等風險，當局會繼續加強反恐情報工作。

　　此外，財政司司長陳茂波說，香港要防範金融市場的任何破壞行徑，全力打擊洗錢、恐怖份子融資及違反國安法的資金活動。全國政協常委唐英年則表示，不希望議會日後成「清一色」，希望選民運用選票，充份發揮民主精神。

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