五紀律部隊訓練校開放日 警方首演廣東話中式步操

五個紀律部隊訓練學校昨天在「全民國家安全教育日」向公眾開放，首次加入中式步操作為表演項目，以彰顯國家情懷。中式步操擺手的高度與以往不同，腳部亦由以往腳踭先觸地，轉用稱為「鵝步」的步法，部份口號亦由英文轉為廣東話。



香港警察學院、懲教署職員訓練院、香港海關學院、消防及救護學院及入境事務學院等五間訓練學校舉辦開放日活動，並新增中式步操作為表演項目，以彰顯國家情懷，加強國家安全意識。在黃竹坑的香港警察學院，有數百名預先登記的人士入內參觀，包括學生及長者。



警方首次公開演示中式步操，儀仗隊行進時，擺手的高度與以往不同，沒伸直至膊頭高度，腳部亦由以往腳踭先觸地，轉用稱為「鵝步」的步法。同時，部份口令亦由英文轉為廣東話喊出，例如「正步走」、「立定」及「提槍」等。警察樂隊演奏《團結友誼進行曲》、《分列式進行曲》及《捍衛香港》等樂曲。步操演示結束前，領隊高喊「忠誠護國安，勇毅保家安」等口號。警務處長鄧炳強到警察學院觀看步操，形容中式步操是對國家致敬。



鄧炳強形容中式步操對國家致敬



同時，飛虎隊和反恐特勤隊亦進行反恐演練，模擬搜捕恐怖份子。現場亦有國家安全教育展覽，並展示特別用途車輛、裝甲車輛，爆炸品處理組、鐵路應變部隊、水警裝備，及衝鋒隊路障和裝備等。



此外，入境處是最改用中式步操及起用女將的部門，行政長官林鄭月娥昨亦入場觀看。海關則出動護旗方隊進行升旗儀式，由儀仗隊二十八人表演「齊步換正步花式穿插」，口令轉用普通話。懲教署則在中式步操中，加入呈現「國安」簡體字的陣式。



