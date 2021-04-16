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不點名批評《蘋果日報》抹黑警隊

2021-04-16 列印
　　多個紀律部隊的訓練學校昨日在「全民國家安全教育日」開放給預先登記人士參觀。警務處處長鄧炳強在一個電視台節目中，不點名批評現時涉違反港區國安法被單獨囚禁於荔枝角收押所的《壹傳媒》黎智英，指其運用旗下的媒體，在本地以及向外國散播不實言論，抹黑香港政府以及警方。

　　鄧炳強不點名批評黎智英及《蘋果日報》，指黎及旗下的《蘋果日報》以不實的報道抹黑警隊，警方曾向該傳媒發出近一百封投訴信，指其以虛假、煽動性的報道對警隊作出不實指控，又指「有人」以自身作為傳媒行業東主身份，不停向外國散播不實言論，抹黑香港政府以及警方。

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