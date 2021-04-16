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彭定康與跨黨派聯署 促約翰遜制裁港官員

2021-04-16 列印
　　前港督彭定康與英國過百名跨黨派國會議員，聯署去信首相約翰遜，要求英國政府引用《全球馬格尼茨基人權問責法》，制裁打壓香港民主運動的官員及實體，並且對新疆黨委書記陳全國等侵害新疆維吾爾人權的官員，實施制裁。

　　彭定康在信中表示，反對中方上月對多名英國國會議員實施的制裁，認為反映中國政府的威權主義正在擴張，敦促英國政府制定跨部門策略，以應對中國政府對自由世界帶來的挑戰。中國外交部在上月底宣佈制裁英方九名人員和四個實體，指他們惡意傳播謊言和虛假信息，中方保留採取進一步措施的權利。

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