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公職人員宣誓草案下月二讀

2021-04-16 列印
　　立法會昨日審議公職人員宣誓草案，委員會主席張宇人表示，已完成審議工作，下周五將向會內務委員會提交報告，並在下月十二日的大會恢復二讀辯論。

　　張宇人說已充份審議草案，形容內容較難理解，他亦首次見到秘書處安排兩名法律顧問到場，感謝政府官員、秘書處及議員的工作。政制及內地事務局局長曾國衞則感謝議員，形容他們「馬不停蹄審議草案」，期望早日恢復辯論，讓特區履行憲制責任，回應社會關注。

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