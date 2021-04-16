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電車房車爭路互撼

2021-04-16 列印
電車房車爭路互撼
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　　灣仔發生涉及電車交通意外，昨早十一時許，一輛電車沿莊士敦道東行駛至廈門街交界時，同方向的一輛商用車，四十歲姓蔡司機突然右轉入廈門街，兩車發生碰撞。意外中幸無人受傷，報警後警員到場調查，證實無人受傷後，案件列交通意外財物損毀處理。

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