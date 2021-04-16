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三款竹炭活性炭吸濕劑 功效近零

2021-04-16 列印
　　本港天氣潮濕，吸濕劑是常備抗霉家品。消委會測試二十款家用吸濕劑，發現各樣本的吸濕量、吸濕速度和回滲度等差異大，其中十款盒裝樣本的吸濕量相差百分之八十七，有兩款硅膠防潮珠樣本吸濕約十四日後接近飽和；另有三款可重用的竹炭或活性炭樣本，每日平均吸濕量近乎零。

　　三款竹炭或活性炭樣本，包括日本城竹炭除味吸濕包、小久保天然竹炭包（長裝）及Daiso炭脫臭除濕劑，五十八日累積吸濕量只得零點三三至一點四四毫升，吸濕效能遜色。

　　另有三款包括來自品牌Goodmarks、白元和雞仔牌的小型吸濕包，亦出現回滲情況。消委會呼籲用者定時觀察吸濕劑的使用情況，如已達容量應盡快更換。

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