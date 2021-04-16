『與耆同行』專欄 ——愛之深，責之切？

「香港老人科醫學會」綜合不同外國數據發現，腦退化症照顧者出現抑鬱症的比例高達六成，比起末期肺癌患者出現抑鬱症的比率為高，衰老的速度更比普通人高出四倍。 1



照顧腦退化症人士是個漫長的過程，最長可達十幾年，照顧者身心可能需要承受著沉重的壓力，久而久之或會被重擔壓垮而不自知。「賽馬會耆智園—與耆同行」計劃個案經理陳姑娘至今仍記得最初接觸張先生，他長期眉頭深鎖的樣子。他推着坐在輪椅上初確診早期腦退化症的媽媽來到中心時，視線一秒也沒有離開過媽媽，讓旁人也能感受到張生先的壓力。



細問之下，原來早前張先生短暫離家僅十分鐘時間，媽媽就跌倒了，可幸的是老人家身體沒甚大礙。然而其他兄弟姊妹卻異口同聲指責張先生，抱怨他作為同住的照顧者沒有負上最大責任把媽媽照顧好，紛紛說道把媽媽送進老人院會更為適合。雖然最後聘請了傭工幫忙，但張先生依舊緊貼在媽媽身邊，致使他長期繃緊的情緒未能得到紓緩。



陳姑娘透過定期面見張家各成員，了解到腦退化症現時是不能根治的，目前能做的是如何延緩媽媽腦部退化的速度。陳姑娘協助張家眾人安排媽媽的照顧計劃，規劃她在不同階段的需要。同時亦建議各個家庭成員按照顧計劃分工，切身體會照顧工作的情況，從中對張先生亦有多一分體諒。



另一方面，張先生同時學習接納自己的情緒以及調整心態，不再介懷於自己在照顧過程中偶爾出現的失誤。及後，他也參加了「耆智園」腦退化症家屬支援小組，重拾健康生活模式和社交活動。



及後，張家透過陳姑娘尋到了不同的社區資源，讓媽媽參與長者日間護理中心的活動。在本計劃服務完結時，張先生的壓力經評估後，明顯比之前減少，整個人也輕鬆得多了。



1 【認知障礙症】當照顧者壓力、負面情緒大 漫長過程愛自己多一些為身心靈減壓（2020年9月21日）。明報健康網。



賽馬會耆智園推行「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」，免費為50歲以上社區人士進行認知測試及資助轉介私家醫生作進一步檢查，以便盡早識別輕度認知障礙或早期腦退化症人士，及早介入。如欲了解更多詳情，請於星期一至五辦公時間致電：2946 8187與袁小姐聯絡或掃瞄二維碼閱覽相關資料。







捐助機構：香港賽馬會慈善信託基金



主辦機構：賽馬會耆智園 香港中文大學醫學院



合辦機構：九龍樂善堂 基督教香港信義會社會服務部 基督教靈實協會



