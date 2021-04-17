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﻿電池疑短路 波及雜物焚宅 按摩椅奪命火 六口家四死

2021-04-17 列印
■起火單位火光熊熊，火舌噴出窗外。
■男戶主一度撲救但不果，臉部熏黑逃出單位。
■其中一名女住客救出時已陷入昏迷，送院不治。
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        秀茂坪寶達邨一個三代同堂的家庭，其中四成員昨不幸同葬身火海。單位大廳一張電動按摩椅疑因鋰電池短路起火，波及近門口的沙發及鞋架雜物，全屋陷火海，男戶主撲火不果及時逃出，長女一度在房間亮起電筒求救，惜消防趕至時，戶主妻子、兩女兒及兩歲外孫女因未及逃生慘死，男戶主與一名男街坊吸入濃煙須送院。戶主女婿返家見陷入昏迷妻子送院，激動衝前欲擁抱愛妻稱「我要搵番老婆呀！」情景令人心酸。

火警現場為達喜樓五樓一單位，男戶主姓陳（六十歲），與四十七歲姓劉妻子、兩名分別二十七及二十六歲女兒，以及長女的丈夫及兩歲外孫女，三代同堂一家六口同住一個面積約五百五十方呎的三房單位。

妻女及孫未及逃生

　　昨凌晨三時許，當時除戶主女婿因私事不在家，戶主夫婦、兩女與外孫女分別在三個房間就寢，其間大廳電動按摩椅位置突然冒煙起火，火勢蔓延，全屋陷入火海，火舌從窗口撲出，直捲樓上單位，多名住戶報警求助。其間男戶主一度撲火但不果，面部熏黑逃出單位，但其妻及女兒等被困屋內。據了解，起火單位除不斷傳出女子呼救聲外，戶主長女一度致電丈夫求救，以及一度持電筒照出窗外示警求救。

　　消防處助理消防區長黃國振表示，消防處接獲火警報告，消防員於七分鐘後抵達現場，火勢已十分猛烈。消防員進入起火單位後，發現有四名女子被困屋內三個房間，隨即將四人救出，全部傷者昏迷，其中一人當場證實死亡，其餘三人送抵聯合醫院，惜搶救無效相繼死亡。

女婿激動 高喊「要搵返老婆」

　　男戶主吸入濃煙不適，送院治療後情況嚴重；另一九十歲大廈男住客逃生時吸入濃煙不適送院，治療後無大礙。戶主的女婿得悉家中火警趕回家，目睹妻子昏迷送院，情緒激動，一度衝前欲擁抱妻子稱「我要搵返老婆呀！」被數名街坊制止。火警約在一小時被救熄，大廈約一百五十人自行疏散。消防處已成立專責小組調查起火原因。

　　秀茂坪警區刑事總督察馬怜昊表示，據初步調查後，相信起火原因為客廳一張電動按摩椅內，鋰電池過熱短路導致起火，火勢蔓延至旁邊的沙發，並波及旁邊玄關位置的鞋架及雜物櫃。案件現交由秀茂坪警區重案組跟進。涉事按摩椅當時是否處於充電狀態，須進一步調查。
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