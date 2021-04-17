  • 2021年4月17日 星期六
  • 23º
  • 93%
熱門： 寶達邨疫苗黎智英李卓人消費券

日報新聞 > 港聞

﻿專家：長期充電會「充爆」

2021-04-17 列印
■單位嚴重焚毀，消防在內調查肇因。
Previous Next

　　對於有按摩椅鋰電池疑洩電釀四死火警，港九電器工會會長溫冠新表示，按摩椅內的鋰電池好處在於可以充電耐用、體積小但動力大，雖然如此，但一旦出現問題，便容易發生短路及爆炸，產生火花釀成火警。

　　過往亦有飛機因鋰電池起火而出事，故近年航空業大幅收緊鋰電池上飛機的規定，不論是行動電源或是鋰電池都不能託運，必須隨身攜帶上飛機。溫冠新呼籲市民，若不用按摩椅時便應將電源拔掉，切勿長期插掣作備用狀態，因長期充電令電池「充到爆」起火。

　　有專家亦指出，沙發主要材料為鋼鐵或木的支架、海綿及皮革組成，一旦起火燒着沙發等傢私，會冒出大量毒煙，特別高溫燃燒後會釋放含山埃及一氧化碳等毒煙；身處火場無可避免定會吸入毒煙，大量吸入後會導致昏迷，最快數秒至一分鐘內可致命。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd