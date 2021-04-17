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﻿8‧18未經批准集結案 黎智英五人判監禁8至18月

2021-04-17 列印
判囚12個月
■李柱銘（左起）、何俊仁、楊森及李卓人涉前年八月十八日及八月三十一組織或參與未經批准集結。
﻿8‧18未經批准集結案 黎智英五人判監禁8至18月
﻿8‧18未經批准集結案 黎智英五人判監禁8至18月
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壹傳媒集團創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等九人，前年八月十八日在港島組織或參與未經批准集結，昨天判囚八至十八個月，四人被判緩刑。其中黎智英判囚十二個月，須繼續監禁，同時他亦牽涉另一宗非法集結案，另判八個月。

　　八一八流水式集會案中，黎智英及李卓人判監十二個月；梁國雄判十八個月；何秀蘭判監八個月；吳靄儀及何俊仁判十二個月，但緩刑兩年；李柱銘判十一個月，緩刑兩年；梁耀忠及區諾軒早前認罪，前者判八個月，緩刑一年；後者判監十個月。

李柱銘吳靄儀等緩刑

　　法官胡雅文判刑時指，各被告都是知名人士，帶頭集結必然導致人群聚集，當日的集結未經批准，雖和平進行，但在一九年動盪及騷動的背景下，如此規模的集結有機會引致暴力，並令交通受阻，對未參與集結的人士造成不便，認為判監是唯一選項。她又指，組織及參與未經批准集結，量刑起點分別為十五個月及十二個月，鑒於李卓人、梁國雄及區諾軒案發前曾呼籲「塞爆維園」，三人的量刑起點為十八個月。吳靄儀、何俊仁、梁耀忠及李柱銘在各自界別有突出表現，因而判處緩刑。

　　代表黎智英的資深大律師余若薇昨早求情時指，事發當日，維園有一個獲批的集會，黎智英只在隊伍中行走，沒號召市民加入；何俊仁對量刑感到失望，強調考慮上訴。

  此外，黎智英、楊森及李卓人被控在一九年八月三十一日參與未經批准集結，黎智英被判囚八個月；楊森判八個月，緩刑一年；李卓人入獄六個月。黎智英和李卓人其中兩個月刑期，與八一八案刑期分期執行。

　　另外，律政司昨天就海外政客就裁決作評論發聲明，指對於有人要求釋放已認罪或經審訊定罪的被告，感到驚訝，對法庭的判刑作毫無事實基礎的攻擊，完全不尊重法治。
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