﻿8‧18未經批准集結案 黎智英五人判監禁8至18月

壹傳媒集團創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等九人，前年八月十八日在港島組織或參與未經批准集結，昨天判囚八至十八個月，四人被判緩刑。其中黎智英判囚十二個月，須繼續監禁，同時他亦牽涉另一宗非法集結案，另判八個月。



八一八流水式集會案中，黎智英及李卓人判監十二個月；梁國雄判十八個月；何秀蘭判監八個月；吳靄儀及何俊仁判十二個月，但緩刑兩年；李柱銘判十一個月，緩刑兩年；梁耀忠及區諾軒早前認罪，前者判八個月，緩刑一年；後者判監十個月。



李柱銘吳靄儀等緩刑



法官胡雅文判刑時指，各被告都是知名人士，帶頭集結必然導致人群聚集，當日的集結未經批准，雖和平進行，但在一九年動盪及騷動的背景下，如此規模的集結有機會引致暴力，並令交通受阻，對未參與集結的人士造成不便，認為判監是唯一選項。她又指，組織及參與未經批准集結，量刑起點分別為十五個月及十二個月，鑒於李卓人、梁國雄及區諾軒案發前曾呼籲「塞爆維園」，三人的量刑起點為十八個月。吳靄儀、何俊仁、梁耀忠及李柱銘在各自界別有突出表現，因而判處緩刑。



代表黎智英的資深大律師余若薇昨早求情時指，事發當日，維園有一個獲批的集會，黎智英只在隊伍中行走，沒號召市民加入；何俊仁對量刑感到失望，強調考慮上訴。



此外，黎智英、楊森及李卓人被控在一九年八月三十一日參與未經批准集結，黎智英被判囚八個月；楊森判八個月，緩刑一年；李卓人入獄六個月。黎智英和李卓人其中兩個月刑期，與八一八案刑期分期執行。



另外，律政司昨天就海外政客就裁決作評論發聲明，指對於有人要求釋放已認罪或經審訊定罪的被告，感到驚訝，對法庭的判刑作毫無事實基礎的攻擊，完全不尊重法治。