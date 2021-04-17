港澳辦指「修例風波」為「顏色革命」　區會煽動對抗

朋友在「面書」上論生死，他說死亡最大的恐懼，是人覺得死了之後，曾經擁有的一切都在瞬間消失，這種「無有」的感覺令人害怕。但人死如燈滅，呼出最後一口氣之後，人世間所有的事，都跟死者切斷了關係，都是活人的事了。所以甚麼人間得失，甚麼恩怨情仇，於死者而言，在那個時候都劃上了句號。 所以活着的時候，擔心死去之後會失去一切是多餘的，反而對活人而言，可能因此失去了一個親友，或者失去了一個敬愛的對象，死者走了，留下的遺憾和傷痛，都屬於活着的人。有時候，死去了一個對手，活着的人也會感到失落，但是，凡此種種，都是活人的事，跟死人沒有關係。 如果看穿了這一點，死亡其實也沒有甚麼可怕的。就像你不會...

2021-04-17