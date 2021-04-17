  • 2021年4月17日 星期六
  • 23º
  • 93%
熱門： 寶達邨疫苗黎智英李卓人消費券

日報新聞 > 港聞

港澳辦指「修例風波」為「顏色革命」　區會煽動對抗

2021-04-17 列印
　　中央港澳工作領導小組辦公室、國務院港澳辦昨天在內地官方「求是網」發表文章，指二○一九年「修例風波」實質上是一場港版「顏色革命」，反中亂港勢力及其背後支持的外部勢力不僅是要奪取香港管治權，搞亂香港，而且企圖搞亂內地，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度，阻撓中華民族復興進程。

　　文章又提及前年十一月的區議會選舉，批評反中亂港勢力在奪取區議會多數席位後，把區議會變為煽動對抗、大搞政治操弄的高度政治化組織，一些人甚至將區議會變成宣揚「港獨」思想、進行顛覆活動的平台。文章還點名提到，中央堅定支持香港特區政府，在教育、傳媒等領域推進撥亂反正工作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd