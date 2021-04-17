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﻿康文署新招﻿﻿打擊炒場﻿

2021-04-17 列印
　　康樂及文化事務署在五月一日起推出新措施，以打擊租用康體設施的懷疑「炒場」和「濫用優惠收費」情況。如租用人未能如期使用場地，須在至少一天前取消，騰出段節會在翌日凌晨一時於康文署網頁公佈，同日上午七時三十分開始供市民先到先得重新預訂；否則會被視作一次「不取場」違規紀錄，任何人連續三十天內累積兩次「甩場」，會在第二次甩場第三天起，禁止訂場九十天。

　　此外，另一項打擊「濫用優惠收費」新措施同日實施，租用人如享用優惠價租用康體設施，租用人及同行人均須符合相關資格；若不符資格及在取場前未有補付場租差額，亦會被暫停預訂收費康體設施九十天。但現時殘疾人士可由一名同行照料者陪同使用設施的做法維持不變。工聯會立法會議員陸頌雄表示，新措施有助阻截有人胡亂預訂多個場地，以作炒賣，甚至從中圖利，令一些需要場地的人士不能使用，造成資源浪費。但當局應在打擊濫用優惠收費的措施取平衡，不應矯枉過正。

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