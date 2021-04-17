該中心負責人林哲玄醫生向傳媒證實事件，指已經呈報給衛生署，涉事兩名護士亦已被調職，毋須再為市民接種疫苗。
另外，當局昨天分別約見餐飲及酒吧、夜總會和卡拉OK等業界代表，商討「疫苗氣泡」下的安排，香港餐飲聯業協會會長黃家和會後表示，政府正設計一份申報表，讓身體狀況不宜接種疫苗，或有特殊情況的員工填寫後，可以毋須接種疫苗，所屬餐飲處所都能享有「疫苗氣泡」下的放寬社交距離安排。
秀茂坪寶達邨一個三代同堂的家庭，其中四成員昨不幸同葬身火海。單位大廳一張電動按摩椅疑因鋰電池短路起火，波及近門口的沙發及鞋架雜物，全屋陷火海，男戶主撲火不果及時逃出，長女一度在房間亮起電筒求救，惜消防...
2021-04-17
中國在新冠疫情下努力防控，以推消費。據國家統計局公佈，內地今年首季經濟按年增長十八點三，略低過市場預期的十八點五，主要涉及去年支出基數，員工就地過年工作日有所增加等不可比因素影響，一季度環比增長零點六...
2021-04-17
英國菲臘親王喪禮周六舉行。白金漢宮周四公佈更多細節，包括三十位出席喪禮的皇室成員和親友的名單。靈柩當天下午會由一輛由菲臘親王生前的座駕Land Rover改裝而成的靈車，從溫莎堡運送往聖喬治大教堂，並...
2021-04-17
自屯赤隧道通車後，屯門南一帶的物業成為市場焦點，快將現樓的新地新盤御海灣II，周四（15日）公佈首批88伙價單，包括一房及兩房戶型，折實價567.8萬起，發展商指有機會於下周開售。 新地代理業務部總經...
2021-04-17
中國首季GDP增速創有紀錄以來最快，中港股市齊齊彈升，恒指最多漲286點，高見29079點，收報28969點，升176點，全周累升270點，成交金額1431億元。國指收報11027點，上升121點；科...
2021-04-17
夏維斯去夏加盟以來，一直未能在車路士發光發熱，幸季中上任的領隊杜曹成功找到說明書，安排擔任假中鋒位置即如魚得水，上輪英超交出入球和助攻各一。今晚在溫布萊上演的足總盃四強大戰，偽九號雖然是曼城領隊哥迪奧拿招牌，但威力比藍獅更強，勢以彼之道還施彼之身，有望開主勝入決賽。（無線85台周日凌晨0:30直播） 一月底執起車路士教鞭後，杜曹其中一個重任便是助兩位天價德國同胞迪姆華拿和夏維斯重拾勇態。經過不斷嘗試，杜曹首先找到夏維斯的說明書，後者近四輪英超有一球兩助攻的進帳，上仗作客大勝水晶宮4:1一傳一射直接和間接參與兩球士哥。 夏維斯進擊「城」牆 杜曹直言，假中鋒是夏維斯最佳位置：「...
2021-04-17
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
健身室二月獲放寬重開，未料月前卻爆發「健身群組」，令人擔心再掀第五波疫情！不過，擁34C上圍的陳紫芊（前名陳晨，Elsie）一於冇有怕，Gym room一開即約私人教練操Fit Body，對於「中招」...
2021-04-17
朋友在「面書」上論生死，他說死亡最大的恐懼，是人覺得死了之後，曾經擁有的一切都在瞬間消失，這種「無有」的感覺令人害怕。但人死如燈滅，呼出最後一口氣之後，人世間所有的事，都跟死者切斷了關係，都是活人的事了。所以甚麼人間得失，甚麼恩怨情仇，於死者而言，在那個時候都劃上了句號。 所以活着的時候，擔心死去之後會失去一切是多餘的，反而對活人而言，可能因此失去了一個親友，或者失去了一個敬愛的對象，死者走了，留下的遺憾和傷痛，都屬於活着的人。有時候，死去了一個對手，活着的人也會感到失落，但是，凡此種種，都是活人的事，跟死人沒有關係。 如果看穿了這一點，死亡其實也沒有甚麼可怕的。就像你不會...
2021-04-17
賭即場的最大好處，對筆者來說是可在早段場次先確認偏差模式。不過任何事都是有好有壞，個人就有過不少被頭場賽事誤導了的經驗。其中一個例子是二月六日沙田泥草日賽，當日共有五場草地轉彎途程賽事，而頭場402場...
2021-04-17