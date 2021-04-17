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伊館護士遭針傷　同一針筒竟打疫苗

2021-04-17 列印
　　灣仔的伊利沙伯接種中心疑傳出醫療事故，一名剛到接種中心工作的護士，在處理疫苗時不小心被針筒刺傷，事後沒即時處理針筒，同一枝針筒竟為一名外籍市民接種疫苗。另一名護士發現後匯報駐場醫生，該名市民被送往醫院檢查。

　　該中心負責人林哲玄醫生向傳媒證實事件，指已經呈報給衛生署，涉事兩名護士亦已被調職，毋須再為市民接種疫苗。

　　另外，當局昨天分別約見餐飲及酒吧、夜總會和卡拉OK等業界代表，商討「疫苗氣泡」下的安排，香港餐飲聯業協會會長黃家和會後表示，政府正設計一份申報表，讓身體狀況不宜接種疫苗，或有特殊情況的員工填寫後，可以毋須接種疫苗，所屬餐飲處所都能享有「疫苗氣泡」下的放寬社交距離安排。

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