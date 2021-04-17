  • 2021年4月17日 星期六
  • 23º
  • 93%
熱門： 寶達邨疫苗黎智英李卓人消費券

日報新聞 > 港聞

「平價燕窩禮券陷阱」強搶90萬

2021-04-17 列印
「平價燕窩禮券陷阱」強搶90萬
Previous Next

　　黃大仙發生搶劫案，一名三十九歲姓潘女子（見圖），早前在網上結識一名賣家，對方聲稱可以低價出售一批燕窩禮券，雙方相約昨午三時許，在鳳德道近星河名居交收。女事主攜帶載有九十萬現金背囊到場應約，一名男子上前迎接，女事主不虞有詐，跟對方到附近一輛黑色私家車上交收，車上當時另有兩名男子。

　　三名男子着女事主展示現金後，未有交付燕窩禮券即將女事主推落車及拋回空背囊，然後駕車逃走。賊車逃走時，失控與一輛輕型貨車發生碰撞，無人受傷，但賊車則逃去無蹤。報警後女事主輕傷送院，檢驗後無大礙返警署協助調查。案發後大批警員到場及一度兜截可疑車輛，但未有發現，稍後將翻看附近一帶閉路電視錄影緝捕賊人及涉案賊車。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd