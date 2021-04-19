印裔代表指近千人想回港「避疫」 印巴菲航班禁來港 阻截變種病毒

南亞和東南亞的新冠肺炎疫情惡化，印度尤為嚴重，當地單日有二十六萬多人確診新冠肺炎，再破紀錄。政府宣佈將向印度、巴基斯坦及菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，由四月二十日（本周二）零時零分起，禁止所有從該些地區來港的民航客機着陸香港十四天。



政府發言人表示，由於香港首次在社區發現涉及N501Y變種病毒株的確診個案，政府按剛收緊的地區性航班「熔斷機制」所設的指標，追溯過去十四天從不同地區經抵港檢測而確診帶有N501Y變種病毒株的輸入個案。印度、巴基斯坦及菲律賓均在過去十四天有累計七天相關個案數目觸及相關指標，因此政府將向三國實施地區性「熔斷機制」。



周二起生效 為期14天



就該三國實施的「熔斷機制」由四月二十日零時零分開始生效，為期十四天。相關限制包括禁止所有從該些地區來港的民航客機着陸香港，以及將該三個地區指明為第599H章下的指明地區，限制任何在登機當天或當天之前二十一天曾經在該地區逗留超過兩小時的人士登機來港。



極高風險區回港 自我監察多七天



與此同時，為了加強從海外地區回港人士的檢測，政府將就第599H章下的極高風險地區回港人士發出強制檢測公告，要求相關回港人士即使在完成二十一天強制檢疫，以及檢疫期間的第十二天和第十九天檢測後，仍需要進一步自我監察七天，並在回港第二十六天接受核酸檢測。



本港印度僑領形容，印度疫情似失控，建議港府禁止任何航班由印度來港，以防不斷有帶病毒人士入境。香港印度協會前主席毛漢向本報表示，印度各地人員流動大，加上封城、宵禁等措施在鄉村無效，未能阻止疫情擴散。他引述身處印度的親家指，當地醫療系統崩潰，缺乏呼吸機等設備救人，有親友在救護車上離世。



毛漢預料，有不多於一千名持香港身份證的印度居民，將趕回港「避疫」或接受醫療。他認為，港府應仿效早前禁止英國航班抵港的做法，設數天緩衝期之後，應即「企硬」，禁止任何航班由印度來港。



多國單日新增個案新高



除印度疫情急速惡化外，多國的疫情亦大反彈，全球累計染疫死亡個案突破三百萬宗，其中東南亞疫情最嚴重的印尼，單日多逾五千人染疫，當地加緊為公眾接種疫苗；菲律賓單日有一萬一千人確診；泰國亦新增一千七百多宗個案，創下單日新高。



呼吸系統專科醫生梁子超向本報表示，南亞及東南亞地區疫情急速惡化，從源頭減少當地抵港人士，最為實際，以減低本港機場、酒店及醫院的交叉感染的風險，並減輕本地醫療系統的負擔。



梁子超要求指定隔離酒店加強管理，並增加對入住者的檢測次數。他認為，針對來自疫區所有航機「熔斷機制」只維持十四天，但南亞和東南亞地區的疫情不可能在十四天內有所改善，當局不如決斷地「禁飛」，以防有關地區人士湧入香港。



根據衞生防護中心數據，過去四周本港錄得有外遊紀錄的二百多宗確診個案，有七十一宗來自印度、六十八宗來自菲律賓、三十五宗來自巴基斯坦及三十四宗來自印尼。



張建宗籲市民接種疫苗



另外，政務司司長張建宗透過網誌稱，有跡象顯示疫情反撲，呼籲市民及早接種疫苗。他又提醒十六至二十九歲的人士，可由本周五早上九時起預約打針。