已接種「科興」漢 擅打兩劑「復必泰」

本港發生一人打三針並「溝針」事故。衞生署公佈，上月二十八日接獲一名參與疫苗接種計劃的私家醫生報告，當天為一名三十二歲男士打了一劑科興疫苗後，始發現他上月初接種了一劑復必泰疫苗，惟該男子未向醫生透露。署方其後發現，該男子沒遵從私家醫生建議，本月十一日再接種另一劑復必泰疫苗，即合共打了三劑疫苗並「溝針」。署方已特別為他安排醫療跟進，至今未收到其不適報告。



衞生署：混針有風險



衞生署提醒涉事私家醫生及所有參與計劃的醫護，為市民接種疫苗前，應按指引先檢查疫苗接種紀錄。署方強烈呼籲市民，應向醫護提供準確的醫療和疫苗接種紀錄，並形容打混合針有一定風險。



