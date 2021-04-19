熱心山友自發登山協助尋人 ﻿失蹤女西廚﻿﻿魂斷自殺崖﻿

年輕女西廚「樂蕎」，上周離家到飛鵝山自殺崖行山失蹤，家人日前報警及在facebook發帖文呼籲協助尋找，過去兩日警方、消防及飛行服務隊直升機，以及一批熱心山友冒險登山協助搜救及為她祈禱，惜昨日接獲卻是她墮崖慘死噩耗。警方正調查她是失足，抑或是跳崖輕生。



慘死的二十四歲石樂蕎，英文名Dawn，與父母及胞姐同住石硤尾南山邨，在一間酒店任職西廚，她熱愛行山，曾到日本登山。上周四樂蕎與家人爭執後獨自離家後，與家人失聯。家人在電腦發現她曾搜尋有關飛鵝山自殺崖的行山路線，懷疑她前往該處行山，屋邨「天眼」錄影片段，證實她當日下午二時許離家。



家人翌日發現樂蕎沒有回家，並接獲其酒店同事指她曠工；胞姊除報警外更於facebook發帖文尋人。上周六及昨日，數十名熱心山友自發上山尋人，在自殺崖鵝肚棧道發現她離家時戴的漁夫帽，以及其一隻行山鞋。大批救援人員晚上登山通宵搜索，政府飛行服務隊直升機亦協助高空尋人。



與家人爭執後獨自離家



消防處當值助理消防區長梁柏豪表示，六十名消防員及救護員，包括消防攀山拯救專隊及高空拯救專隊，亦動用搜救犬及無人機協助搜索。昨日救援人員兵分三路，高空拯救專隊在險要山坡處游繩搜索，攀山拯救專隊則負責在密林位置搜尋，其餘人員帶同搜救犬沿山徑沿路搜救，政府飛行服務隊及民安隊亦有出動協助。



西九龍總區總督察麥中傑指，警方上周六早上八時許，在電訊公司協助下尋獲樂蕎手機訊號，最後出現於太子道東七一四號捷景工業大廈發射站，遂派出六十名警員包括失蹤人口調查組、機動部隊及行山隊員，並在飛鵝山現場成立聯合指揮中心搜索樂蕎。飛行服務隊由前晚接報至昨日，共出動九架次直升機三十名人員。



警方、消防、民安隊及自願人士，昨清晨六時許，再出動找尋樂蕎，直升機到自殺崖一帶進行搜索；樂蕎的家人與表姐及警方失蹤人口調查組，在飛霞路等候消息。四小時後，救援人員在山坡發現人形物體，經檢查後證實為背囊及風衣不屬樂蕎所有，一度放下心頭大石，眾人對樂蕎仍健在心存希望。



至昨午五時許，消防與民安隊於自殺崖與鵝肚棧道間一個筆直峭壁山腰，發現樂蕎屍體插在大石罅隙中，經一個多小時始救出，直升機將屍體送抵東區醫院。警方正調查她是失足墮崖或輕生，真正死因有待剖屍確定。



