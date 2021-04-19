DSE考生壓力較去年低 九成指疫情影響學習進度

文憑試將在周五開考，學友社調查顯示應屆考生的壓力達七點六分，比去年略低，仍是歷屆文憑試第二高；九成考生認為疫情影響學習進度。



學友社去年十二月至今年二月訪問一千七百六十八名應屆考生，以十分為滿分，考生壓力平均分達七點六分，比去年的八點一分略低，九成人認為疫情影響學習進度，較去年的六成半多，最多考生認為壓力分別來自考試後的出路及時間不足。



學友社認為實體上課時數減少，教師較少機會與學生交談，同學之間亦未能互相支持等，都是考生壓力分數高企的原因，又認為考評局措施對學生有幫助。學友社指，多了學生因擔心本港環境，查詢海外升學問題，亦建議考生向身邊的人抒發情緒，亦可參加健康活動，紓緩備試壓力。



