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機場三月客運量跌89.9%

2021-04-19 列印
機場三月客運量跌89.9%
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　　香港國際機場三月客運量為五點八萬人次，按年跌百分之八十九點九，飛機起降量則為一萬零六百二十架次，下跌百分之十二。

  機管局表示，疫情持續，客運量依然疲弱，與去年同月相比，所有類別的旅客運輸量均顯著下降。

　　在今年首三個月，香港國際機場共處理旅客十七萬六千人次及三萬零四百七十五班次航班，分別較去年同期減少百分之九十七點八及百分之五十一點九。同期，貨運量則增長了百分之十三，達到一百一十萬噸。

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